Киевсовет решил голосовать онлайн во время карантина

Президиум и согласительный совет также будет заседать онлайн.

?Киевсовет решил голосовать онлайн во время карантина
Виталий Кличко
Фото: Киевсовет

Киевский городской совет и его органы на время действия чрезвычайной ситуации в Киеве будут работать в режиме онлайн.

Такое решение депутаты приняли на внеочередном заседании, передает Официальный портал Киева.

Речь идет о сессионные заседаниях и заседания комиссий.

"Я приветствую решение депутатов, которые поддержали такое решение в этот сложное для города время и нашли вариант, по которому мы сможем работать и сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы", - подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что власти Киева делают все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Мы ввели строгие ограничительные меры - и по работе общественного транспорта, и о прекращении работы заведений общественного питания, развлекательных центров, магазинов, чтобы максимально ограничить социальные контакты между людьми. Но мы не можем остановить жизнедеятельность города. И сегодня мы собрались на внеочередное заседание, чтобы принять ряд важных бюджетных решений. Киевсовет не может остановить свою работу. Мы должны быть начеку и быстро реагировать на новые вызовы", - отметил мэр.

Ранее Кличко сообщил о 40 случаях COVID-19 в Киеве.

Напомним, в столице посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру. Также КГГА ввела норму - один покупатель на 10 кв. м для магазинов и аптек. С 21 марта также запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней. Сначала карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля.

Ранее, 17 марта, Кличко говорил, что не будет работать дистанционно из-за карантина.

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