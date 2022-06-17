Булгаков vs Листовничий: КиевЦифровой проводит онлайн-голосование за дерусификацию улиц столицы

В приложении "КиевЦифровой" каждый заинтересованный может отдать голос за переименование улиц столицы. Топонимика Киева имеет все шансы покинуть сети эпохи русификации, например, улицу Михаила Булгакова, проявлявшего незаурядный сентимент к Буче, предлагают назвать в честь ректора Болонского университета Юрия Дрогобыча. Или украинского инженера и архитектора Василия Листовничего, еще одного жителя того самого мистического дома на Андреевском спуске, 13.

Пока с выбором касательно переименования определились около 2 миллионов граждан. ОО "Экспертный корпус" подготовило пошаговую инструкцию как присоединиться к инициативе, собрав три десятка старых наименований и предложения по их обновлению, учитывая исторические реалии. Нескольким улицам, в частности, предлагают дать имена павших воинов, ветеранов роSSийско-украинской войны.