Булгаков vs Листовничий: КиевЦифровой проводит онлайн-голосование за дерусификацию улиц столицы
Замысел городских властей уже собрал немало комментариев, киевляне реагируют по-разному, вносят свои замечания, некоторые из публично объявленных идей, вероятно, впоследствии найдут свое воплощение, информирует
В приложении "КиевЦифровой" каждый заинтересованный может отдать голос за переименование улиц столицы. Топонимика Киева имеет все шансы покинуть сети эпохи русификации, например, улицу Михаила Булгакова, проявлявшего незаурядный сентимент к Буче, предлагают назвать в честь ректора Болонского университета Юрия Дрогобыча. Или украинского инженера и архитектора Василия Листовничего, еще одного жителя того самого мистического дома на Андреевском спуске, 13.
Пока с выбором касательно переименования определились около 2 миллионов граждан. ОО "Экспертный корпус" подготовило пошаговую инструкцию как присоединиться к инициативе, собрав три десятка старых наименований и предложения по их обновлению, учитывая исторические реалии. Нескольким улицам, в частности,
"Принять участие могут все граждане Украины, для верификации используется Bank ID. Выбирайте раздел "Электронная демократия", обновляйте приложение и отдавайте свой голос до 19 июня включительно. Все результаты передадут в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения и экспертизы. ", –