У Маріуполі біля мостів росіяни почали рити окопи та проводити мінування – Андрющенко

На його думку, це свідчить про те, що окупаційний режим почав боятись, інформує ZN.ua.

У Маріуполі біля мостів росіяни почали рити окопи та проводити мінування – Андрющенко
© Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти, на тлі панічних настроїв через вибухи на складах із боєприпасами та паливом, почали укріплювати оборону. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

«Відсьогодні окупанти встановили блокпости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування», – написав він.

Андрющенко вважає, що це свідчить про те, що окупаційний режим почав боятись: "Навіть ззовні стає складно переконувати в "россия тут навсегда"".


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони — ОК "Південь"Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони — ОК "Південь"
У ISW вважають, що росіяни змінили тактику в Бахмуті: не оточення, а видавленняУ ISW вважають, що росіяни змінили тактику в Бахмуті: не оточення, а видавлення
ЄС розкритикував намір Угорщини перенести посольство Ізраїлю в ЄрусалимЄС розкритикував намір Угорщини перенести посольство Ізраїлю в Єрусалим
Генпрокурор Латвії: спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якщо буде бажанняГенпрокурор Латвії: спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якщо буде бажання
"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи
Військові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля островаВійськові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля острова
NYT: У Конгресі почали ставити Пентагону більше запитань про гроші, які пішли на допомогу УкраїніNYT: У Конгресі почали ставити Пентагону більше запитань про гроші, які пішли на допомогу Україні
Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який "відповідає за судову реформу"Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який "відповідає за судову реформу"
Біля кордону з Білоруссю загадково загинув боєць ТРО: версії поліції та його сестри не сходятьсяБіля кордону з Білоруссю загадково загинув боєць ТРО: версії поліції та його сестри не сходяться
Росіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — ГуменюкРосіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — Гуменюк
Последние новости
Подгружаем последние новости