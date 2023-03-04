У Маріуполі біля мостів росіяни почали рити окопи та проводити мінування – Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти, на тлі панічних настроїв через вибухи на складах із боєприпасами та паливом, почали укріплювати оборону. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

«Відсьогодні окупанти встановили блокпости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування», – написав він.

Андрющенко вважає, що це свідчить про те, що окупаційний режим почав боятись: "Навіть ззовні стає складно переконувати в "россия тут навсегда"".