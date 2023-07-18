Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди

Росія не лише вийшла з угоди, а й відкликала гарантій безпеки для північно-західної частини Чорного моря.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із зернової угоди. Про це інформує пресслужба МЗС, інформує ZN.ua.

Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
© Офіс президента

"Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди", - йдеться у повідомленні.

Кулеба також додав, що Росія неодноразово використовувала голод для шантажу. В результаті припинення дії угоди світові ціни знову зростуть. Такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін, і "це – результат дій Росії".

Президенти Єврокомісії та Ради Європи критикують Росію за те, що вона не погодилася продовжити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати зерно через Чорне море. Урсула фон дер Ляйєн назвала це рішення цинічним. Шарль Мішель сказав, що це негативно вплине на глобальну продовольчу безпеку.

«Завдяки коридорам солідарності ЄС агропродовольчі товари, як і раніше, транспортуватимуться з України на світові ринки», — написала президентка Єврокомісії у Twitter.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також висловив занепокоєння щодо припинення зернової угоди.

"Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити виконання чорноморської зернової ініціативи, включаючи вихід Російської Федерації із гарантій безпеки навігації у північно-західній частині Чорного моря. ", - сказав Гутерріш.

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік додав, що Росія не лише припинила свою участь у Чорноморській зерновій угоді, а й відкликала свої гарантії безпеки для зернового коридору.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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