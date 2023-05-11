Тільки Україна може вирішувати, скільки наступів їй проводити – глава Генштабу Польщі

"Мета - не боротьба, а перемога".

Начальник Генштабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак, коментуючи заяви чеського президента Петра Павела про те, що Україна нібито матиме усього один шанс провести контрнаступ, нагадав, що тільки наша держава повинна вирішувати кількість і тривалість контрнаступальних операцій. Про це повідомляє PAP, інформує ZN.ua.

Тільки Україна може вирішувати, скільки наступів їй проводити – глава Генштабу Польщі

Голова польського Генштабу зазначив, що питання про кількість наступів можна адресувати лише Україні.

"Це питання до генерала Залужного або президента Зеленського, скільки контрнаступів вони планують", – наголосив Анджейчак.

Начальник Генштабу ЗС Польщі також зазначив, що це питання для НАТО, ЄС та всієї західної цивілізації - чи достатньо вони надіслали допомоги, щоб українці могли не лише продовжувати воювати, але й перемагати. Адже, за його словами, мета - не боротьба, а перемога.

Він також додав, що Польща надсилає Україні велику кількість техніки, боєприпасів і бойових засобів, та хоче бути прикладом для інших країн.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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