Туреччина проводить перші випробовування власного винищувача 5-го покоління

У Туреччині розпочалися наземні випробування першого прототипа турецького винищувача 5-го покоління MMU (інша назва - TF-X). Про це повідомляє SavunmaSanayiST.com .

Перша пробіжка літака по злітно-посадковій смузі відбулася у четвер, 16 березня. Прототип турецького національного винищувача запустив власні двигуни і певний час рухався злітною смугою за рахунок тяги реактивних двигунів Таким чином він успішно пройшов перший тест наземних випробувань.

Дата першого польоту наразі невідома, але очікується, що політ першого прототипа відбудеться вже цього року - після успішного завершення наземних випробувань.

У Туреччині перший прототип винищувача TF-X представили у листопаді 2022 року. Демонстрація відбулася на складальній лінії турецької компанії Turkish Aerospace Industry (TAI). Управління оборонної промисловості Туреччини реалізує цей проєкт для перспективної заміни винищувачів F-16.