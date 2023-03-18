Туреччина проводить перші випробовування власного винищувача 5-го покоління

В майбутньому літаки такого типу мають стати основними у повітряних силах Туреччини, інформує ZN.ua.

Туреччина проводить перші випробовування власного винищувача 5-го покоління
Фото - Міноборони Туреччини

У Туреччині розпочалися наземні випробування першого прототипа турецького винищувача 5-го покоління MMU (інша назва - TF-X). Про це повідомляє SavunmaSanayiST.com.

Перша пробіжка літака по злітно-посадковій смузі відбулася у четвер, 16 березня. Прототип турецького національного винищувача запустив власні двигуни і певний час рухався злітною смугою за рахунок тяги реактивних двигунів Таким чином він успішно пройшов перший тест наземних випробувань.

Дата першого польоту наразі невідома, але очікується, що політ першого прототипа відбудеться вже цього року - після успішного завершення наземних випробувань.

У Туреччині перший прототип винищувача TF-X представили у листопаді 2022 року. Демонстрація відбулася на складальній лінії турецької компанії Turkish Aerospace Industry (TAI). Управління оборонної промисловості Туреччини реалізує цей проєкт для перспективної заміни винищувачів F-16.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
З Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларівЗ Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларів
Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворогаСотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Блок рекламы


Похожие новости
Туреччина починає ратифікацію членства Фінляндії в НАТО – ЕрдоганТуреччина починає ратифікацію членства Фінляндії в НАТО – Ердоган
Туреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днівТуреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днів
Перші броньовані швидкі, які замовила влада Києва, вже в столиці і поїдуть в зону бойових дій - КличкоПерші броньовані швидкі, які замовила влада Києва, вже в столиці і поїдуть в зону бойових дій - Кличко
МКС планує відкрити перші справи щодо злочинів РФ в Україні та вимагати ордери на арешт кількох осіб – The New York TimesМКС планує відкрити перші справи щодо злочинів РФ в Україні та вимагати ордери на арешт кількох осіб – The New York Times
Ігнат розповів, що потрібно для старту навчань українських пілотів на сучасних винищувачахІгнат розповів, що потрібно для старту навчань українських пілотів на сучасних винищувачах
Командир взводу побив ногами солдата-строковика, спалахнув скандал: відео та перші офіційні подробиціКомандир взводу побив ногами солдата-строковика, спалахнув скандал: відео та перші офіційні подробиці
США та Туреччина продовжують обговорення поставок винищувачів F-16США та Туреччина продовжують обговорення поставок винищувачів F-16
Зі спізненням на рік: Туреччина пояснила санкціями припинення транзиту товарів до РосіїЗі спізненням на рік: Туреччина пояснила санкціями припинення транзиту товарів до Росії
Туреччина відновила перемовини з Швецією і Фінляндією про їхній вступ до НАТОТуреччина відновила перемовини з Швецією і Фінляндією про їхній вступ до НАТО
Туреччина відновлює діалог про вступ Швеції та Фінляндії в НАТОТуреччина відновлює діалог про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости