«Сохнут» готується до виходу з РФ і переходу в онлайн

Попри певний прогрес у зменшенні напруги між Росією та Ізраїлем завдяки посередництву президента Іцхака Герцога, керівництво Єврейського агентства «Сохнут» може офіційно припинити свою фізичну діяльність і присутність у Росії. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на джерело, близьке до організації.

Як стало відомо, в середу в штаб-квартирі агентства в Єрусалимі відбулася емоційна нарада щодо того, як перенести організацію з Росії в Ізраїль і здійснювати всі можливі види послуг дистанційно: в режимі онлайн, або телефоном.

Крім того, Агентство має намір змінити модель роботи на модель благодійних фондів, інформує ZN.ua .

«Вони не займатимуться жодною фізичною діяльністю в Росії після свого «виходу», однак фінансуватимуть місцеві заходи або надішлють тимчасових педагогів з Ізраїлю, щоб брати участь в житті та допомагати єврейській громаді», — повідомило джерело.

Втім, особисто представники, які надаватимуть інформацію про репатріацію, в РФ присутні не будуть. Для отримання інформації щодо аліі, бажаючи повинні будуть звертатися до Глобального центру в Ізраїлі.

Водночас, за інформацією видання, Іцхак Герцог 9 серпня провів розмову з Путіним щодо вирішення цього питання. Сторони нібито запевнили одна одну в повазі та заявили, що співпрацюватимуть. Втім про жодні офіційні рішення та коментарі не йдеться.