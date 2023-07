Після виходу із зернової угоди РФ провела перебазування суден.

Чорноморський флот Росії змінив свої позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, підготувавшись до дій щодо блокади України, зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

Так, корвет "Сєргєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря, патрулюючи судноплавний шлях між Босфором і Одесою.

«Існує реальна можливість того, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України», - припускають експерти.

Вони зазначають, що хоча чорноморська зернова ініціатива стримала поширення війни на Чорне море, однак зараз існує потенціал для збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому регіоні.