Китай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄС

Фу Цун вважає такий варіант можливим внаслідок проведення переговорів.

Представник Китаю в Європейському Союзі Фу Цун припустив, що Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності в кордонах 1991 року, зокрема і повернення анексованого Росією в 2014 році Криму. Про це Фу заявив у нещодавньому інтерв’ю Al Jazeera та двом іншим ЗМІ, інформує ZN.ua.

Китай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄС
© Getty Images

У відповідь на питання про підтримку цілей Києва, які включають повернення українських регіонів, які зараз окуповані Росією, високопоставлений китайський дипломат сказав: «Я не розумію, чому б і ні.

«Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо», — сказав посол.

Ці коментарі китайського посла, пише видання, були зроблені після цьогорічного Європейсько-китайського ділового саміту в Брюсселі 16 червня.

Посол Фу захистив позицію Китаю щодо України, сказавши, що вона «є дуже чіткою».

«Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якомога швидше шляхом вирішення розбіжностей за столом переговорів», — сказав він.

У квітні в інтерв'ю New York Times Фу сказав, що Пекін не визнає спроби Москви анексувати українські території, включно з Кримом і Донбасом.

Окрім Фу, лідери Китаю загалом утримуються від публічних коментарів щодо російської анексії українських територій.

Китай офіційно не засудив Кремль за вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і після того, як російські найманці погрожували широкомасштабним повстанням у Москві на вихідних, альянс Китаю з Володимиром Путіним залишається міцним.

У лютому Пекін оприлюднив пропозицію з 12 пунктів, спрямовану на пошук «політичного врегулювання» для припинення війни. У рамках цих зусиль минулого місяця Китай відправив посла Лі Хуея до Києва, Москви та інших європейських країн.

У квітні посол Китаю у Франції Лу Шайє втрапив у дипломатичний скандал, коли назвав Кримський півострів історично російським та заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу нібито не мають юридично закріпленого статусу у світі.

В ЄС назвали вислови посла неприйнятними, а Латвія, Литва та Естонія оголосили про плани викликати провідних китайських дипломатів у своїх країнах для пояснення.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Китай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — BloombergКитай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — Bloomberg
Практична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТОПрактична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТО
Ізраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до ЄрусалимуІзраїль уникає згадок про РФ як агресора, не завжди підтримує Україну в ООН. Посол Корнійчук назвав питання до Єрусалиму
Посол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в КиївПосол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в Київ
Посол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часомПосол Корнійчук: Поки що ситуація складається так, що Нетаньяху може відвідати Київ найближчим часом
Ексочільник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзрадуЕксочільник Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду
Дуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статисяДуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статися
Президент Польщі прибув до столиці УкраїниПрезидент Польщі прибув до столиці України
В Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства УкраїниВ Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства України
У Нетаньяху розпочали підготовку до поїздки в Україну — посолУ Нетаньяху розпочали підготовку до поїздки в Україну — посол
Последние новости
Подгружаем последние новости