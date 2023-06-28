Китай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄС

Фу Цун вважає такий варіант можливим внаслідок проведення переговорів.

Представник Китаю в Європейському Союзі Фу Цун припустив, що Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності в кордонах 1991 року, зокрема і повернення анексованого Росією в 2014 році Криму. Про це Фу заявив у нещодавньому інтерв’ю Al Jazeera та двом іншим ЗМІ, інформує ZN.ua .

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У відповідь на питання про підтримку цілей Києва, які включають повернення українських регіонів, які зараз окуповані Росією, високопоставлений китайський дипломат сказав: «Я не розумію, чому б і ні.

«Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо», — сказав посол.

Ці коментарі китайського посла, пише видання, були зроблені після цьогорічного Європейсько-китайського ділового саміту в Брюсселі 16 червня.

Посол Фу захистив позицію Китаю щодо України, сказавши, що вона «є дуже чіткою».

«Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якомога швидше шляхом вирішення розбіжностей за столом переговорів», — сказав він.

У квітні в інтерв'ю New York Times Фу сказав, що Пекін не визнає спроби Москви анексувати українські території, включно з Кримом і Донбасом.

Окрім Фу, лідери Китаю загалом утримуються від публічних коментарів щодо російської анексії українських територій.

Китай офіційно не засудив Кремль за вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і після того, як російські найманці погрожували широкомасштабним повстанням у Москві на вихідних, альянс Китаю з Володимиром Путіним залишається міцним.

У лютому Пекін оприлюднив пропозицію з 12 пунктів, спрямовану на пошук «політичного врегулювання» для припинення війни. У рамках цих зусиль минулого місяця Китай відправив посла Лі Хуея до Києва, Москви та інших європейських країн.

У квітні посол Китаю у Франції Лу Шайє втрапив у дипломатичний скандал, коли назвав Кримський півострів історично російським та заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу нібито не мають юридично закріпленого статусу у світі.

В ЄС назвали вислови посла неприйнятними, а Латвія, Литва та Естонія оголосили про плани викликати провідних китайських дипломатів у своїх країнах для пояснення.