Загарбники змушують мешканців окупованих територій реєструватися на онлайн-сервісах РФ для «голосування» — ЦНС

Окупанти планують у вересні провести «вибори».

Російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій зареєструватися на ворожих державних онлайн-сервісах для проведення «голосування». Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Загарбники змушують мешканців окупованих територій реєструватися на онлайн-сервісах РФ для «голосування» — ЦНС
© Единая РоSSия

Окупанти розраховують провести у вересні цього року «вибори» до «місцевих рад» на тимчасово окупованих територіях і вже ведуть підготовку.

Зокрема, наразі окупаційні «адміністрації» зосереджені на підготовці до проведення попередніх внутрішньопартійних виборів політичної партії РФ «Единая РоSSия».

17 квітня на офіційному сайті партії відкрилася реєстрація для «голосування» за кандидатів від неї. «Голосувати» можна онлайн.

У ЦНС пояснили, що для того, аби мати «явку» ворог спонукає населення тимчасово окупованих територій півдня та сходу України створювати облікові записи в інформаційній системі РФ «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Загарбники намагаються створити пропагандистський привід про небувалий інтерес серед місцевих до «політичного життя РФ».

ЦНС закликав місцеве населення тимчасово окупованих територій ігнорувати реєстрацію і не встановлювати російські додатки на телефон, адже ворог може використати їх для стеження за власником гаджета.

Захоплені РФ українські міста та села автоматично йдуть із нашого інформаційного простору. Однак таке вимушене відрізання свого не означає, що нові господарі втрачають час. Фейкові референдуми, псевдовибори, примусові паспорти, вивернуті шкільні програми… Про методи РФ, яка вирішила ударними темпами інтегрувати захоплені території, у статті «Уп'ятеро швидше, ніж у Криму: як Росія захоплює окуповану Україну», розповідають аналітики Громадянської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук та Дмитро Баштовий.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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