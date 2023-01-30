На Херсонщині росіяни забороняють дітям навчатися онлайн за українською програмою

На тимчасово зайнятій території Херсонської області російські загарбники забороняють місцевим школярам навчатися в дистанційному форматі за українською програмою. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

"За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району, російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою", – йдеться в пості.