На Херсонщині росіяни забороняють дітям навчатися онлайн за українською програмою

Окупанти також погрожують примусовим вивезенням школярів, інформує ZN.ua.

На Херсонщині росіяни забороняють дітям навчатися онлайн за українською програмою
© unsplash/gagliardiphotography

На тимчасово зайнятій території Херсонської області російські загарбники забороняють місцевим школярам навчатися в дистанційному форматі за українською програмою. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району, російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою", – йдеться в пості.

При цьому, як зазначається, наші викладачі відмовляються викладати за програмами РФ. Через це ворог погрожує примусово вивезти дітей нібито на "навчання" вглиб тимчасово захопленої ним території Херсонщини, у Росію чи в тимчасово окупований Крим.


Максим Царук, ZN.ua





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