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2023-01-30
На Херсонщині росіяни забороняють дітям навчатися онлайн за українською програмою
Окупанти також погрожують примусовим вивезенням школярів, інформує
© unsplash/gagliardiphotography
На тимчасово зайнятій території Херсонської області російські загарбники забороняють місцевим школярам навчатися в дистанційному форматі за українською програмою. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у
"За наявною інформацією, в місцевих школах населених пунктів Каховського району, російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою", – йдеться в пості.
При цьому, як зазначається, наші викладачі відмовляються викладати за програмами РФ. Через це ворог погрожує примусово вивезти дітей нібито на "навчання" вглиб тимчасово захопленої ним території Херсонщини, у Росію чи в тимчасово окупований Крим.
Максим Царук, ZN.ua