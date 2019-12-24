?Платежки за тепло в декабре могут быть уменьшены на 300-400 гривен, - Гончарук

"Платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Об этом в ходе встречи Совета регионов сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих "платежках" на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", - сказал премьер.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 гривен меньше. Это очень ощутимо", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое.