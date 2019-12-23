С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло три обстрела

Потерь с украинской стороны нет.

С начала суток 23 декабря в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях произошло три обстрела, потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений с гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", - уточнили в министерстве.

Возле Лебединского огонь велся из разных гранатометов, неподалеку Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Пивденного оккупационные войска стреляли их крупнокалиберного пулемета.

Сообщается также, что на участке отвода сил и средств в Станице Луганской соблюдается режим тишины.

Напомним, по данным украинской разведки, с начала декабря на оккупированные части Донбасса продолжается ввоз новых партий мин и гранат.