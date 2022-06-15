Оккупанты взяли в плен двоих американских добровольцев: что произошло

Двое бывших американских военнослужащих попали в плен роSSийских оккупантов во время боев в Украине. 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюин являются добровольцами одного из регулярных подразделений ВСУ, информирует Апостроф .

Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на информацию боевых товарищей.

Как утверждают собеседники издания, мужчины попали в плен во время ожесточенного боя возле Харькова на северо-востоке на прошлой неделе и стали первыми американскими военными, оказавшимися в руках россиян.

Таким образом, как пишет издание, они пополнят ряды западных военных добровольцев, ранее плененных РФ .

"Задержание двух американцев будет деликатным с дипломатической точки зрения, поскольку Кремль может попытаться использовать это как доказательство того, что Америка принимает непосредственное участие в войне. Президент РоSSии Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения", - отмечает The Telegraph.

Боевой товарищ двух мужчин рассказал, как они могли попасть в плен. Отмечается, что их схватили после столкновения с более многочисленными роSSийскими силами во время боя 9 июня.

"Мы были на миссии, и все пошло совсем не так, с плохими данными. Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что россияне уже штурмуют его. Они пришли по дороге с двумя танками Т72 и несколькими БМП3 и примерно 100 пехотинцами. Единственное, что там было, это наш отряд из 10 человек. Отряд занял оборонительные позиции, в это время Друке и Хьюин выстрелили из гранатомета по роSSийскому автомобилю, уничтожив его. Это, однако, привлекло внимание одного из танков, выстрелившего в их сторону, но вероятно промахнувшегося. Вскоре после этого танк взорвался противотанковой миной, которую украинское подразделение оставило на дороге. Затем двое американцев исчезли в тумане битвы и, как полагают, были захвачены роSSийскими пехотинцами", - отметил он.

Боевой собрат предполагает, что американские военные потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от выстрела из танка и их схватили в плен. Ведь после боя запустили дроны и отправили украинскую поисковую группу, но их не нашли. Если бы они были поражены танковым снарядом, на месте происшествия остались тела и оборудование, добавил он.