В РФ считают, что Минские договоренности должны оставаться неизменными

Изменения Минских договоренностей со стороны Украины "носят провокационный характер".

В РФ считают, что Минские договоренности должны оставаться неизменными
Борис Грызлов
Фото: kommersant

В РФ заявили, что никаких изменений в минских соглашениях не будет и не может быть. Об этом заявил глава РоSSии в контактной группе Борис Грызлов, передает "РБК-Украина" со ссылкой на росСМИ.

Грызлов считает, что заявления Украины о подготовке некоторых изменений в минские договоренности "носят провокационный характер".

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение", - заявил он.

По его словам, минские договоренности нерушимы.

"Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", - подчеркнул Грызлов.

Напомним, 11 декабря представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников сообщал, что к следующей встрече в "нормандском формате", украинская сторона подготовит план изменений в "минские соглашения".

Резников убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

5 декабря ОБСЕ поменяла своего представителя в Трехсторонней контактной группе. Вместо Мартина Сайдика должность займет швейцарская дипломатка Хайди Грау. Она с 2015 года возглавляет один из отделов МИДа Швейцарии.

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