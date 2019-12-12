В РФ заявили, что никаких изменений в минских соглашениях не будет и не может быть. Об этом заявил глава РоSSии в контактной группе Борис Грызлов, передает "РБК-Украина" со ссылкой на росСМИ.

Грызлов считает, что заявления Украины о подготовке некоторых изменений в минские договоренности "носят провокационный характер".

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение", - заявил он.

По его словам, минские договоренности нерушимы.

" Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", - подчеркнул Грызлов.

Напомним, 11 декабря представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников сообщал, что к следующей встрече в "нормандском формате", украинская сторона подготовит план изменений в "минские соглашения".

Резников убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".