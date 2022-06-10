"У РоSSии есть несколько планов оккупации": генерал Маломуж рассказал, к чему должны быть готовы украинцы

"У РоSSии есть несколько планов оккупации": генерал Маломуж рассказал, к чему должны быть готовы украинцы

«Используя новейшую технику, которая поступает в эти дни и недели в Украину, мы сможем наносить удары не только для поражения оборонительных средств, но и просто чтобы обходить их».

Об этом в интервью Obozrevatel заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, прежде всего Украине необходимо готовиться к атакам врага, к его наступательным операциям, в том числе с использованием данных разведки союзников.

«У РоSSии есть несколько планов оккупации Украины – через экономику, политический и военный. И нам необходимо быть готовыми к любому из них», - предупредил Маломуж.

руины, война, Мариуполь

По словам генерала, украинцы должны создавать системы обороны, в первую очередь в Луганской и Донецкой областях, ведь враг поставил перед собой задачу захватить прежде всего всю Луганскую область, Северодонецк, затем Лисичанск, Бахмут, а дальше Донецкую область. Бойцы ВСУ понимают, какие объекты сейчас наиболее важны для обороны и защиты, а также создают условия для нанесения контрударов.

«Самая эффективная система – это концентрация сил и средств в направлении главного удара и подготовка специальных сил, которые могут действовать с флангов и с тылов», - пояснил генерал.

Также Маломуж подчеркнул, что Украина должна была более эффективно подготовлена к действиям врага на Северодонецком направлении.

«Была развединформация о том, что цель Путина – захватить Северодонецк, а затем Донецкую область и выйти на административные границы двух областей», - напомнил Маломуж.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба украинского Донбасса решается именно в Северодонецке. По его словам, город остается эпицентром противостояния на Донбассе.

«Защищаем наши позиции, наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых на протяжении всей этой войны», - заявлял Зеленский.


Катерина Петренко, politeka.net





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