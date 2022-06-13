"Нет желания здесь оставаться": посол посетовал на негостеприимность Германии к украинцам

"Нет желания здесь оставаться": посол посетовал негостеприимность Германии к украинцам

Германии не хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из этой страны.

Об этом заявил посол краины в Германии Андрей Мельник, передает Bild.

По словам посла, многие украинские беженцы выезжают, потому что им здесь не рады.

"Большинство украинцев давно возвращаются. Из этой страны уезжает больше людей, чем к вам приезжает. Германии стоит задуматься, почему у стольких украинцев нет желания здесь оставаться", - отметил он.

В то же время министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн категорически не согласен с упреками Мельника.

"В целом беженцы чувствуют себя комфортно. Я знаю, что в Баварии то, что говорит господин Мельник, неверно… Люди настроены позитивно и удивлены тем, насколько хорошо их принимают", - подчеркнул он.


Алексей Ионов, politeka.net





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