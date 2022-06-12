РоSSия будет оставаться врагом Запада. РФ исключат из Европы – Rzeczpospolita

Франция и Германия не должны держать РоSSию рядом с ЕС вопреки ее идентичности и политике, пишет профессор политологии и дипломат Романа Кузьняра в польском издании Rzeczpospolita .

Автор в начале статьи о геополитической ситуации в Европе цитирует анекдот с конца холодной войны, когда один из советских чиновников говорит американцам: "А сейчас мы сделаем вам хуже всего: мы заберем у вас врага". Запад не очень проникся этой угрозой и искренне решил сделать РоSSию другом. Политика включения РоSSии в западный мир, закончилась неудачей: к власти в Москве пришел великий сторонник СССР, восстановивший давно забытого на Западе врага. В своем антизападном пылу Путин пошел еще дальше, пишет издание.

Война против Украины разрушает русский миф, читаем на страницах Rzeczpospolita. РоSSия, вероятно, и дальше будет оставаться врагом, но это уже не будет то же, что раньше. Это будет враг, с которым Западу больше не придется считаться.

Пока Путин объединяет Запад, убеждает Rzeczpospolita, но предсказать последствия нелегко. Отсутствие врага, которым до этого была РоSSия, будет настоящим вызовом, особенно для Европы. Более того, РФ делала вид, что она является или хочет быть европейской страной, и многие в Европе даже поверили в это, пишет Rzeczpospolita. Самым большим подарком Путина Европе, в результате полномасштабной войны, которую он начал в феврале, станет исключение РоSSии из Европы.

Автор пишет, что европейское сообщество могло бы вздохнуть с облегчением и сказать: наконец! Но справиться с русским "несчастливым даром свободы" многим может быть довольно тяжело. Некоторые люди, особенно в Париже и Берлине, не могут в это поверить. Более того, они не могут с этим смириться. Но в конце концов, история присутствия РоSSии в Европе относительно коротка, и Москва отнюдь не пыталась по-настоящему стать частью европейского мира, отмечает профессор.

В свете прошедшего опыта для Европы будет лучше, если РоSSия останется дома. Европа не может навязывать РоSSии добрососедство. РоSSия должна позаботиться об этом сама. Она должна повзрослеть. Надо только, чтобы Париж или Берлин не беспокоили ее избытком своих "благих намерений", заключает издание.