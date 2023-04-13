Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію

Витік таємних документів Пентагону, достовірність яких досі не підтверджена, натякає на те, що російський автократ все ж хворий на рак.

Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
© Офіційний сайт Кремля

Витік секретних документів Пентагону минулого тижня наробив багато шуму. Попри те, що справжність оприлюднених розвідувальних звітів не підтверджена, в них могли міститися чутливі деталі про стан армії України і ситуацію на фронті російсько-української війни, інформує ZN.ua.

В цей же час, один з документів говорить про те, що секретар Ради національної безпеки РФ Ніколай Патрушев і начальник Генерального штабу армії Росії Валєрій Гєрасімов мають план саботажу проти Путіна, поки він лікується від раку, - пише Rzeczpospolita.

Документ містить цілий рядок літер у заголовку. Ці абревіатури пояснюють, як документ був складений і для кого він призначений. Рядок у верхній частині примітки про Росію має такий вигляд: TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA. Це означає, що документ цілком таємний (TS), був зібраний за допомогою моніторингу комунікацій (SI), доступний для тих, хто має допуск до секретної інформації в США або інших країнах «П'яти очей». І збір даних для нього був проведений відповідно до Закону США про нагляд за зовнішньою розвідкою, який встановлює правові параметри шпигунства.

«За словами джерела, яке отримало інформацію від невідомого російського інформатора з доступом до кремлівських чиновників, Росія планувала перекинути ресурси з Таганрога в Росії до Маріуполя в Україні і зосередити свою увагу на південному фронті», - йдеться в документі.

«Джерело стверджує, що «наступальний» план ... був складений секретарем Ради національної безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим і начальником російського Генерального штабу Валерієм Герасимовим з метою саботажу Путіна», - цитує нібито таємний звіт Rzeczpospolita.

Далі в доповідній записці йдеться про неодноразові чутки про те, що Путін хворий на рак.

«Джерело 22 лютого повідомило, що Гєрасимов нібито планує продовжувати свої зусилля з саботажу наступу, зазначивши, що він пообіцяв «припинити» так звану спеціальну військову операцію до 5 березня, коли Путін почне курс хіміотерапії і, таким чином, не зможе впливати на військові дії», - йдеться в документі.


Лесь Димань, ZN.ua





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