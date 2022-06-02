Все чиновники и судьи РФ, работающие на войну и репрессии, должны попасть под санкции – Зеленский в парламенте Люксембурга

ПрезидентВладимир Зеленский призвал к распространению санкций на всех роSSийских чиновников и судей, работающих на войну против Украины и репрессии против украинцев.

“Необходимо еще больше санкций против Росси за войну. Как только заработает 6-й санкционный пакет, мы все должны готовить 7-й. Все роSSийские служащие, которые работают на войну и все роSSийские судьи, которые работают на репрессии, должны попасть под санкции”, — сказал Зеленский в Палате депутатов Люксембурга.

Он подчеркнул, что все их активы должны быть заморожены.

Зеленский указал на необходимость найти юридическую возможность конфисковать их активы и направить на возмещение убытков, которые РоSSия нанесла жертвам войны в Украине.

“Это будет справедливо и поучительно для агрессора. Надо показать, что европейское единство превосходит любые сомнения в способности Европы защищать свои ценности”, — добавил он.