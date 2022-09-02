Пітерські чиновники вирішили запропонувати службу за контрактом безпритульним в одному із притулків

Щоправда, до безпритульних чиновників не пустили.

Пітерські чиновники вирішили запропонувати службу за контрактом безпритульним в одному із притулків
© Радио Свобода

Петербурзькі чиновники прийшли в шелтер фонду «Нічліжка», щоб запропонувати безхатченкам піти в армію за контрактом, пише «Медіазона». При цьому в адміністрації Фрунзенського району Пітера головною метою таких візитів назвали – «донести інформацію про службу за контрактом до всіх, до кого можливо».

«Пропонував розкласти листівки про те, що звуть людей на службу за контрактом. Черговий розкладати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов», – повідомив представник «Нічліжки» російському ЗМІ «Ротонда».

Візит чиновника до будинку для нічліжки відбувся 17 серпня. При цьому йому не дозволили не лише розкласти листівки, а й поговорити із безпритульними.

Після цього чиновники Санкт-Петербурга написали на електронну пошту фонду «Нічліжка» з проханням роздати безхатченкам листівки про службу за контрактом.

Вказано, що адміністрація Фрунзенського району Пітера підтвердила факт візиту чиновників, але заявила, що керівництво не давало їм таких розпоряджень. Там стверджують, що це нібито особиста ініціатива працівників адміністрації.

У самій же «Нічліжці» заявили, що фонд не може бути посередником при поширенні таких листівок. Там стверджують, нібито «завжди були поза релігією та поза політикою, тому нічим не зможемо допомогти у цьому питанні».

За даними ЗМІ, влада міста ще на початку липня жителям Петербурга почала пропонувати контракт на участь у війні проти України. Тоді в місті створили три «губернаторські» батальйони — «Нева», «Кронштадт» та «Балтика». У серпні до рекрутингу підключили чиновників і муніципальних депутатів.





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