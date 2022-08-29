Наживалися на біженцях: на Київщині чиновники вимагали гроші у ВПО

У Київській області затримали чиновників-хабарників, які вимагали 100 тисяч гривень за заселення біженців.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Апостроф .

Керівник та юрист одного з державних підприємств вимагали хабар за використання бази відпочинку для розміщення тимчасово переміщених осіб.

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини грошей у розмірі 20 тисяч гривень.

Заповзятливим чиновникам повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК). Наразі їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше співробітники Служби безпеки викрили свого колегу на хабарі. Він обіцяв за 60 тисяч доларів "допомогу" підприємцю, підозрюваному у криміналі.