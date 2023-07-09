На Київщині розміновано лише 6% сількогосподарських угідь

Обстежено приблизно 25% угідь.

Вибухотехніки обстежили в межах Київської області чверть сільськогосподарських земель, при цьому розмінували 600 га. Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА, інформує ZN.ua.

На Київщині розміновано лише 6% сількогосподарських угідь
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«Внаслідок активних бойових дій, які велися на території Київщини через повномасштабне вторгнення рф, 10,410 тис. га земель сільськогосподарського призначення потребувало обстеження на предмет розмінування», — вказано у повідомленні.

Загалом з початку року обстежили 2,514 тис. га, фактично розміновано — 0,654 тис. га (або близько 6% від усіх земель, які потребують обстеження та розмінування).

Повідомлялось, що з 1 липня 2021 року по аналогічний період поточного року в Україні укладено 85 247 угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, це приблизно 1% від їх загальної кількості.


Олена Середа, ZN.ua





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