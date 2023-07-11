На Київщині впали уламки «шахеда» - куди влучили

Постраждали тільки вікна та господарські споруди.

Сьогодні, 11 липня, внаслідок російської повітряної атаки на Київщину уламки ударного безпілотника пошкодили вікна та господарські споруди приватного домоволодіння в одному із населених пунктів області. Про це повідомив офіційний Telegram-канал поліції Київщини, інформує ZN.ua .

Поліцейське кажуть, що внаслідок падіння уламків також загорілася трава. Постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють екстрені служби та поліція. «Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей», - кажуть поліцейські столичного регіону і закликають усіх громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Принагідно нагадаємо рекомендації від МВС та Мінреінтеграції де ховатись від дронів-камікадзе та як знизити летальні ризики для своїх рідних та себе.

Раніше повідомлялося, що усі виявлені повітряні цілі, які рухалися сьогодні, 11 липня, в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.