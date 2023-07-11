На Київщині впали уламки «шахеда» - куди влучили
Постраждали тільки вікна та господарські споруди.
Сьогодні, 11 липня, внаслідок російської повітряної атаки на Київщину уламки ударного безпілотника пошкодили вікна та господарські споруди приватного домоволодіння в одному із населених пунктів області. Про це
Поліцейське кажуть, що внаслідок падіння уламків також загорілася трава. Постраждалих внаслідок інциденту немає. На місці працюють екстрені служби та поліція. «Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей», - кажуть поліцейські столичного регіону і закликають усіх громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Принагідно нагадаємо рекомендації від МВС та Мінреінтеграції де ховатись від дронів-камікадзе та як знизити летальні ризики для своїх рідних та себе.
Раніше повідомлялося, що усі виявлені повітряні цілі, які рухалися сьогодні, 11 липня, в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.