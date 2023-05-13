У РФ протягом кількох годин впали два гелікоптери і два винищувачі. Вижив лише один із екіпажів

Роспропаганда пише, що літаки та гелікоптери збили.

У Росії за кілька годин впало два гелікоптери Мі-8 і два винищувачі – Су-34 та Су-35, екіпажі трьох з них не вижили. Про це пишуть російські Telegram-канали та розпропагандисти, інформує ZN.ua.

У РФ протягом кількох годин впали два гелікоптери і два винищувачі. Вижив лише один із екіпажів
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Спочатку в мережі з'явилося повідомлення, що у Клинцях Брянської області впав гелікоптер. Деякі з російських Telegram-каналів повідомляли про те, що гелікоптерів було два. При цьому в інфопросторі з'явилося дві версії падіння – збиття зенітною ракетою та загоряння двигуна. Пізніше з'явилося повідомлення про падіння літака Су-34. Причина падіння не називалася.

Практично одразу після цього Telegram-канали почали писати про те, що російські спецслужби вже перевіряють повідомлення про падіння другого літака – Су-35, і заразом другого гелікоптера.

У результаті російські пропагандисти, включно з одним з головних рупором Кремля Соловйовим, заявили, що сьогодні в РФ було збито два вертольоти Мі-8 і два літаки - Су-34 і Су-35. Вказано, що льотчики вертольотів та бомбардувальника Су-34 не вижили.





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