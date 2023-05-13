На Київщині уламками “шахеда” пошкоджено будинок та господарську споруду
У Київській області внаслідок ворожої атаки БпЛА в ніч на 13 травня влучань не зафіксовано. В одній з громад уламками пошкоджено приватний будинок та господарську споруду, попередньо обійшлось без постраждалих.
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“Нічна тривога тривала понад дві години. Активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків в одній із громад був пошкоджений приватний будинок та господарська споруда. Пошкодження незначні, це паркан, фасад та вікна будівлі.
Нагадаємо, у ніч на 13 травня 2023 року ворог атакував столицю "шахедами". Це була шоста повітряна атака на місто з початку травня. Всі ворожі безпілотники були успішно знищені силами ППО. Руйнувань та травмованих у столиці не зафіксовано
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