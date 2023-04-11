Майже двісті вбитих на Київщині людей досі неопізнані

При цьому в області вважаються зниклими 279 осіб.

Із виявлених в Київській області 1374 тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів Київщини, 195 тіл досі не впізнано, ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив на брифінгу 11 квітня начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Небітов, інформує ZN.ua .

© КМДА, Олексій Самсонов

За словами Небітова, середи виявлених загиблих 717 із них було вбито зі стрілецької зброї.

«Тобто, більше половини було розстріляно усвідомлено», - зазначив він.

Ще 340 людей загинули від мінних та осколкових поранень, причину смерті 317 людей не встановлено.

«Досі, на жаль, залишаються невідомими 195 тіл. За ними відібрано ДНК, тому ми просимо... надавати інформацію, щоб ми встановили абсолютно всіх українців, які загинули на Київщині під час окупації», - зазначив Небітов.

При цьому в Київській області вважаються зниклими безвісти 279 осіб.

«Є інформація про те, що люди перебувають і на території РФ , їх привозили туди примусово, у так званих "евакуаціях". Розуміємо, що деякі з цих людей перебувають у в'язниці, і нібито росіяни готують обмінний фонд», - додав керівник поліції Київщини.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року Збройні сили України вигнали окупантів з Київщини. Там було виявлено сотні людей, замучених російськими військовими.

У липні ОБСЄ надала докази того, що Росія використовувала камери тортур та цивільних осіб як живий щит у Бучі та Ірпені. Організацією задокументовано «низку камер тортур, розділених бетонними стінами», виявлених у літньому таборі в Бучі, включаючи кімнату, яка, за словами представників ОБСЄ, використовувалася для страт.