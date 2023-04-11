Майже двісті вбитих на Київщині людей досі неопізнані

При цьому в області вважаються зниклими 279 осіб.

Із виявлених в Київській області 1374 тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів Київщини, 195 тіл досі не впізнано, ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив на брифінгу 11 квітня начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Небітов, інформує ZN.ua.

Майже двісті вбитих на Київщині людей досі неопізнані
© КМДА, Олексій Самсонов

За словами Небітова, середи виявлених загиблих 717 із них було вбито зі стрілецької зброї.

«Тобто, більше половини було розстріляно усвідомлено», - зазначив він.

Ще 340 людей загинули від мінних та осколкових поранень, причину смерті 317 людей не встановлено.

«Досі, на жаль, залишаються невідомими 195 тіл. За ними відібрано ДНК, тому ми просимо... надавати інформацію, щоб ми встановили абсолютно всіх українців, які загинули на Київщині під час окупації», - зазначив Небітов.

При цьому в Київській області вважаються зниклими безвісти 279 осіб.

«Є інформація про те, що люди перебувають і на території РФ, їх привозили туди примусово, у так званих "евакуаціях". Розуміємо, що деякі з цих людей перебувають у в'язниці, і нібито росіяни готують обмінний фонд», - додав керівник поліції Київщини.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року Збройні сили України вигнали окупантів з Київщини. Там було виявлено сотні людей, замучених російськими військовими.

У липні ОБСЄ надала докази того, що Росія використовувала камери тортур та цивільних осіб як живий щит у Бучі та Ірпені. Організацією задокументовано «низку камер тортур, розділених бетонними стінами», виявлених у літньому таборі в Бучі, включаючи кімнату, яка, за словами представників ОБСЄ, використовувалася для страт.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Майже всю побутову техніку Росія може використати для військових потреб – радник ОПМайже всю побутову техніку Росія може використати для військових потреб – радник ОП
США досі не почали поставки зброї Україні за ленд-лізом — PoliticoСША досі не почали поставки зброї Україні за ленд-лізом — Politico
Чому витік секретних документів Пентагону досі циркулює в соцмережах – NYTЧому витік секретних документів Пентагону досі циркулює в соцмережах – NYT
"Досі живий!" — Папу Франциска виписали з лікарні"Досі живий!" — Папу Франциска виписали з лікарні
У похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — НєбитовУ похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — Нєбитов
Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системіЗеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі
Росіяни готуються екстрено евакуювати з ТОТ певні категорії людей – ВерещукРосіяни готуються екстрено евакуювати з ТОТ певні категорії людей – Верещук
Майже 90% британців готові знову допомогти українським біженцям з житломМайже 90% британців готові знову допомогти українським біженцям з житлом
ЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФ
В Гаазі поліція на мітингу затримала близько 700 екоактивістів, але майже всіх уже відпустилиВ Гаазі поліція на мітингу затримала близько 700 екоактивістів, але майже всіх уже відпустили
Последние новости
Подгружаем последние новости