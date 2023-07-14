Байден про вступ Фінляндії до НАТО "Мені знадобилося лише близько трьох секунд, щоб сказати так"

Американський лідер наголосив, що Альянс стане сильнішим разом зі своїм новим членом.

Президент США Джо Байден на початку зустрічі зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо в Гельсінкі заявив, що недовго вагався перед тим, як погодити вступ країни до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Yle, інформує ZN.ua .

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Видання зазначає, що американський лідер згадав розмову, в якій президент Фінляндії вперше висловив бажання вступити до Альянсу, і питання про те, чи згодні США на це.

"Мені знадобилося лише близько трьох секунд, щоб сказати так, а потім ми побачили найшвидшу ратифікацію країни - учасниці НАТО", — розповів президент США

За словами Байдена, він переконаний, що військовий блок стане сильнішим разом зі своїм новим членом.

Також американський гарант конституції назвав Фінляндію "фантастичним партнером та союзником".

"Альянс ніколи не був сильнішою", — додав він.

Раніше Міноборони Фінляндії повідомляли, що країна надасть Україні більше оборонної допомоги. Відповідне рішення ухвалив президент країни за поданням уряду. Це вже 17 пакет оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. Він включає, серед іншого, більше зенітної зброї та боєприпасів.