Підрив Каховської ГЕС: Кабмін знайшов гроші на будівництво двох нових магістральних водогонів

Водогони мають забезпечувати водою міста на Дніпропетровщині.

Кабмін на засіданні 6 червня ухвалив рішення вирушити 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це має зменшити наслідки від підриву Каховської ГЕС. Кошти візьмуть із Фонду відновлення України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

Зазначається, що нові водопроводи "Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище" та "Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка" забезпечать питною водою Кривий Ріг, Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область).

"Роботи почнуться прямо зараз, щоб не гаяти дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", – сказав прем'єр.

Також уряд надав майже 846 млн грн на питну воду для Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що створено штаб з ліквідації наслідків аварії на Каховській ГЕС, до якого увійшли міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств. Керівником робіт з ліквідації було призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Повномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол СШАПовномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол США
Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?
Блок рекламы


Похожие новости
Офіс Генпрокурора надав Міжнародному кримінальному суду всю інформацію щодо підриву Каховської ГЕСОфіс Генпрокурора надав Міжнародному кримінальному суду всю інформацію щодо підриву Каховської ГЕС
На фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФНа фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФ
Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС росіянамиБайден відреагував на підрив Каховської ГЕС росіянами
У Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамбиУ Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамби
Американська розвідка схиляється до провини Росії в підриві Каховської ГЕСАмериканська розвідка схиляється до провини Росії в підриві Каховської ГЕС
Росія має нести кримінальну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС – ЗеленськийРосія має нести кримінальну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС – Зеленський
Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНСОкупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються після підриву ГЕС — ЦНС
Україна не причетна до підриву на ГЕС - ДаніловУкраїна не причетна до підриву на ГЕС - Данілов
У СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборониУ СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборони
Підрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦПідрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦ
Последние новости
Подгружаем последние новости