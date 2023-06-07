Підрив Каховської ГЕС: Кабмін знайшов гроші на будівництво двох нових магістральних водогонів

Водогони мають забезпечувати водою міста на Дніпропетровщині.

Кабмін на засіданні 6 червня ухвалив рішення вирушити 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це має зменшити наслідки від підриву Каховської ГЕС. Кошти візьмуть із Фонду відновлення України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує ZN.ua .

Зазначається, що нові водопроводи "Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище" та "Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка" забезпечать питною водою Кривий Ріг, Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область).

"Роботи почнуться прямо зараз, щоб не гаяти дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", – сказав прем'єр.

Також уряд надав майже 846 млн грн на питну воду для Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що створено штаб з ліквідації наслідків аварії на Каховській ГЕС, до якого увійшли міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств. Керівником робіт з ліквідації було призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.