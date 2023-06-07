Підрив Каховської ГЕС: Кабмін знайшов гроші на будівництво двох нових магістральних водогонів
Водогони мають забезпечувати водою міста на Дніпропетровщині.
Кабмін на засіданні 6 червня ухвалив рішення вирушити 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це має зменшити наслідки від підриву Каховської ГЕС. Кошти візьмуть із Фонду відновлення України,
Зазначається, що нові водопроводи "Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище" та "Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка" забезпечать питною водою Кривий Ріг, Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область).
"Роботи почнуться прямо зараз, щоб не гаяти дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення", – сказав прем'єр.
Також уряд надав майже 846 млн грн на питну воду для Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, що створено штаб з ліквідації наслідків аварії на Каховській ГЕС, до якого увійшли міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств. Керівником робіт з ліквідації було призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.