Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж

Раніше Росія представляла себе виключно меценатом, який допомагає Туреччині у біді, інформує ZN.ua.

Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
© Соцмережі

Арбітражний суд Москви ухвалив стягнути з турецького підприємства СМС Savunma Sanayi на користь російського ПАТ "Іл" (входить до ПАТ "ОАК" "Ростеха") понад $1,9 млн за гасіння лісових пожеж. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Велику частину цієї суми - майже $1,6 млн. - становить заборгованість Savunma Sanayi перед "Іл" за договором надання послуг гасіння лісових пожеж з використанням літаків-амфібій Бе-200НС", - повідомляє, зокрема, російський "Інтерфакс".

"Усі три договори були підписані в 2020 році. У червні того ж року повідомлялося про прибуття до Туреччини для боротьби з лісовими пожежами двох Бе-200. Літаки з російськими екіпажами протягом чотирьох місяців перебували на чергуванні в околицях Анталії, Ізміру та Бодруму", - йдеться також у повідомленні.

Цікаво, що у ЗМІ немає повідомлень про лісові пожежі у Туреччині за вказаний період.

Пожежі почалися лише у жовтні 2020 року, а їх причиною став навмисний підпал.

Надавати допомогу з гасінням пожеж Росія розпочала лише у липні 2021 року. При цьому всіляко підкреслювалося, що це допомога Туреччині з боку Росії.

Про те, що Росія вирішила надавати Туреччині саме допомогу, свого часу писало й посольство РФ.

T?rkiye'nin g?neyinde ??kan orman yang?nlar?n?n en k?sa s?rede ve en az hasarla s?nd?r?lmesini temenni ederiz.
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Havadan ve karadan m?dahalenin s?rd??? yang?n b?lgesinde 3 Rus “Be-200” yang?n s?nd?rme u?a??, T?rk taraf?na yard?m etmektedir. ???? pic.twitter.com/mAA4DrH7sz

— RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) July 29, 2021

Більше того, у Держдумі наголошували, що надавати цю допомогу Росію спонукала турбота про власних громадян, які перебувають у Туреччині на відпочинку.

Про те, що на цій "допомозі" Росія просто заробляє гроші, російська пропагандистська преса не згадувала жодного разу.

Нагадаємо також, що 11 березня стало відомо, що уряд Туреччини раптово, через рік після початку війни в Україні, вирішив наслідувати західні санкції і зупинив транзит підсанкційних товарів до Росії з 1 березня.

Щоправда, джерела пов'язують це рішення з нещодавнім візитом до країни державного секретаря США Ентоні Блінкена .

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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