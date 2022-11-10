Bloomberg: Чиновники Росії бояться сталінських репресій, які просуває Прігожин

Інсайдери розповіли, що бізнес і навіть урядовці вже впевнені, що вторгнення в Україну було катастрофічною помилкою, але вони надто налякані, щоб висловитися проти, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Чиновники Росії бояться сталінських репресій, які просуває Прігожин
© Радио Свобода

Вплив російських «яструбів» в Кремлі посилюється. І це посіяло страх серед інсайдерів, що російський автократ прислухається до їхніх закликів піти на ще більшу конфронтацію за кордоном і почати масштабні репресії в самій Росії.

Ключові бізнес-лідери і чиновники російського уряду з дедалі більшою тривогою спостерігають за діячами на зразок Євгєнія Прігожина, яких раніше вважали маргіналами. Тепер вони стали публічною силою, яка стоїть за спробами Владіміра Путіна посилити свої тотальні воєнні зусилля, - пише Bloomberg.

Нещодавно Прігожин відкрито закликав почати «невідкладні сталінські репресії» проти великих бізнесменів, які не проявляють ентузіазму в підтримці війни проти України. Через це деякі заможні росіяни почали боятися за свою безпеку і безпеку своїх сімей. Власник ПВК «Вагнер» відкрито атакував військових командирів (декого з них після цього звільнили). Через це бюрократи в Росії почали боятися, що Кремль не хоче або не здатен «захистити своїх».

«Чиновники Кремля тепер називають вторгнення в Україну «народною війною», повторюючи риторику Йосипа Сталіна в часи Другої світової війни. Тож деякі інсайдери зізнаються: вони бояться, що чистки і свавільні арешти, до яких вдавався радянських диктатор, не за горами. На тлі мобілізації 300 тисяч резервістів чиновники крадькома запитують один одного, чи їхні рідні в безпеці, боячись відкрито визнати, що вони відправили дітей призовного віку за кордон», - пише Bloomberg.


Лесь Димань, ZN.ua





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