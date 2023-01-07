Львівські чиновники "погоріли" на хабарах, кадри: "налагодили цинічну схему"

Львівські чиновники "погоріли" на хабарах, кадри: "налагодили цинічну схему"

Керівників відділів міграційної служби Львівської області викрили на хабарах.

Гроші чиновники вимагали за виготовлення закордонних паспортів, повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Повідомляється, що львівські чиновники налагодили цинічну схему.

«За даними слідства, начальник одного із відділів міграційної служби Львівщини систематично отримував хабарі від осіб, які бажають прискорити процес виготовлення документів для виїзду за кордон.

Натомість начальник відділу міграційної служби в іншому районі області налагодив аналогічну схему отримання неправомірної вигоди за прискорене оформлення закордонних паспортів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Обох чиновників затримано на місці злочину, відразу після отримання хабарів.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та усунення їх від займаної посади.

Раніше ДБР викрило масштабну схему поборів на митниці, де без хабарів не пропускали навіть генератори в Україну.

Співробітники ДБР викрили масштабну схему корупції на Одеській митниці. За даними правоохоронців, співробітники митниці брали хабарі з усіх, хто перевозив товари через кордон, і навіть за ввезення генераторів, які зараз так потрібні в Україні.


Юлия Александрова, politeka.net





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