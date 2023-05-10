На Львівській митниці та митному посту «Шегині» йдуть обшуки

Лише два місяці тому стало відомо про підсилення керівництва митниці кадровим офіцером СБУ.

На Львівській митниці правоохоронці проводять масштабні обшуки. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли у Львівському теруправлінні Бюро економічної безпеки, інформує ZN.ua .

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У Бюро відмовилися повідомляти деталі обшуків.

Наразі відомо, що обшуки тривають також і на митному посту «Шегині».

За даними ЗМІ, детективи БЕБ лише вилучили документи для проведення розслідування у рамках одного з попередніх кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 10 лютого ДБР та СБУ проводили обшуки у семи митницях. Йшлося про Центральний апарат Державної митної служби та Волинську, Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Одеську, Київську, Рівненську і Закарпатську регіональні митниці України.

Обшуки у керівництва Львівської митниці відбувалися в рамках кримінального провадження щодо зловживання владою або посадовим становищем посадовцями Держмитслужби.

Тоді обшуки проводили у в.о. начальника Львівської митниці Олега Шахрая, та його заступників: Ігоря Вісьтака, Євгена Сафонова, Юрія Приходька.

У березні цього року новим очільником Львівської митниці після Олега Шахрая став Андрій Кузнік.