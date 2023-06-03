Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"

Вона вже провалилася в період 2014-2022 років, наголосив глава МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переконати російського президента Владіміра Путіна вивести війська з України, а не агітувати Захід завадити контрнаступу. Під час брифінгу він нагадав, що Україна "більше ніж будь-хто у світ" хоче миру, проте він повинен бути справедливим, інформує ZN.ua .

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"Тому коли хтось починає казати: "Не треба контрнаступ, а давайте переговори" – так якщо ви такі розумні, то ви й переконайте Путіна вивести війська з України. І тоді не буде ніякого контрнаступу", – сказав очільник МЗС України.

Втім, продовжив Кулеба, не варто сподіватися, що Україна чимось поступиться.

"Це збочена логіка, хвора логіка, яка повністю провалилася у період з 2014 по 2022 рік, - пояснив Кулеба. - Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти й переконайте Путіна вийти з України".

Нагадаємо, учора угорський прем'єр-міністр Віктор Обран виступив з черговою гучною антиукраїнською заявою, попросивши Захід завадити початку контрнаступу ЗСУ. Він вкотре закликав Київ та Москву до припинення вогню та початку перемовин. У відповідь на це в МЗС України зауважили, що політик повинен припинити підривати єдність ЄС.