Загарбники проводять обшуки на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС

Росіяни намагаються боротися з підпіллям.

Російські загарбники проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизанів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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Зокрема, окупанти шукають докази того, що місцеві жителі співпрацюють з підпіллям. Крім того, загарбники перевіряють наявність паспортів РФ , а в разі відсутності російських документів погрожують депортацією.

Також на тимчасово окуповані території Запорізької області прибула група бойовиків «загону міліції особливого призначення» (ОМОН) із Дагестану.

За даними ЦНС, росіяни планують використати бойовиків для створення підрозділу ОМОН на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Таким чином загарбники розраховують подолати партизанський рух.

Раніше повідомлялося, що російське "керівництво" на тимчасово окупованій території Запорізької області продовжує проводити цілеспрямовану кампанію з пропаганди російської ідеології.