Загарбники проводять обшуки на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
Росіяни намагаються боротися з підпіллям.
Російські загарбники проводять обшуки в приватних будинках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, шукаючи партизанів. Про це
Зокрема, окупанти шукають докази того, що місцеві жителі співпрацюють з підпіллям. Крім того, загарбники перевіряють наявність паспортів РФ, а в разі відсутності російських документів погрожують депортацією.
Також на тимчасово окуповані території Запорізької області прибула група бойовиків «загону міліції особливого призначення» (ОМОН) із Дагестану.
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Раніше повідомлялося, що російське "керівництво" на тимчасово окупованій території Запорізької області продовжує проводити цілеспрямовану кампанію з пропаганди російської ідеології.