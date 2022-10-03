Російські чиновники на місцях не знають точного масштабу та правової основи мобілізаційної кампанії – британська розвідка

Підтвердженням цьому є нещодавні заяви президента Росії стосовно виправлення помилок у перший тиждень мобілізації, інформує ZN.ua.

Російські чиновники на місцях не знають точного масштабу та правової основи мобілізаційної кампанії – британська розвідка
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Президент Росії у своєму зверненні до Ради національної безпеки стосовно «часткової мобілізації» наголосив на необхідності виправлення помилок, які трапилися у перший тиждень кампанії. Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює дисфункцію мобілізаційних процесів протягом перших днів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Цілком імовірно що на момент оголошення «часткової мобілізації» російські чиновники на місцях не мали точної інформації стосовно масштабів та правової основи кампанії. Тож до лав армії брали навіть тих, хто не підпадав під визначення, яке оголосило керівництво Міноборони РФ.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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