Скандал навколо "зернового коридору": одеські чиновники вирішили поживитись та організували схему поборів

Скандал навколо "зернового коридору": одеські чиновники вирішили поживитись та організували схему поборів

На Одещині чиновники організували масштабну схему поборів з експортерів «зернового коридору».

Як пише Politeka.net з посиланням на Державне бюро розслідувань, відомо, що схему поборів організували посадові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.

«Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому «зерновому коридору». Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників», - розповіли в ДБР, як працювала схема.

Для приховування своїх дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні грошей.

Наразі за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження проводиться низка обшуків.

Також повідомляється, що вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які стануть доказами під час досудового розслідування.

Сакція статті, за якою планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
“Дзвін над Росією” в Лаврі приплив: отцю Захарію заборонили служити літургії – деталі скандального інциденту“Дзвін над Росією” в Лаврі приплив: отцю Захарію заборонили служити літургії – деталі скандального інциденту
"Заспокойтесь вже": мер Дніпра на тлі скандалу через ялинку вибачився перед містянами"Заспокойтесь вже": мер Дніпра на тлі скандалу через ялинку вибачився перед містянами
Окупанти вивозять із Білорусі ракети для відправлення на Донбас: розслідувачі показали схемуОкупанти вивозять із Білорусі ракети для відправлення на Донбас: розслідувачі показали схему
Хабарі за безкоштовні дозволи: ЗМІ розповіли про скандальний кейс заступниці начальника Управління екології КиєваХабарі за безкоштовні дозволи: ЗМІ розповіли про скандальний кейс заступниці начальника Управління екології Києва
Скандальний київський суддя Микола Худік лобіює бізнес свого рідного брата-міністра з уряду БілорусіСкандальний київський суддя Микола Худік лобіює бізнес свого рідного брата-міністра з уряду Білорусі
Bloomberg: Чиновники Росії бояться сталінських репресій, які просуває ПрігожинBloomberg: Чиновники Росії бояться сталінських репресій, які просуває Прігожин
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Коли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – ЗеленськийКоли хтось думає про переговори, не шукає шляхів обманути всіх навколо – Зеленський
Голова ОАСК сім разів ігнорував засідання ВАКС – його вирішили привести туди примусовоГолова ОАСК сім разів ігнорував засідання ВАКС – його вирішили привести туди примусово
Кіно та собаки: меми та фотожаби на скандал із "Довженком-центром"Кіно та собаки: меми та фотожаби на скандал із "Довженком-центром"
Последние новости
Подгружаем последние новости