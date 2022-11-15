Скандал навколо "зернового коридору": одеські чиновники вирішили поживитись та організували схему поборів

На Одещині чиновники організували масштабну схему поборів з експортерів «зернового коридору».

Як пише Politeka.net з посиланням на Державне бюро розслідувань, відомо, що схему поборів організували посадові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.

«Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому «зерновому коридору». Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників», - розповіли в ДБР, як працювала схема.

Для приховування своїх дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні грошей.

Наразі за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження проводиться низка обшуків.

Також повідомляється, що вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які стануть доказами під час досудового розслідування.

Сакція статті, за якою планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.