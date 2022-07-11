Андрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої суті

Російський опозиційний політик Андрій Сидельніков заявив, що росіяни, які тиснуть на курок, є військовими злочинцями, а їхні пропагандисти навіть не приховують своїх намірів.

Про це він розповів у програмі «Різні люди» .

Тих росіян, хто натискає курок, політик називає військовими злочинцями. До того ж, зазначає він, Соловйов, Симоньян, Захарова, Лавров – усі вони навіть не намагаються приховувати, що вони негідники. У той же час Андрій Сидельніков наголошує, що найбільше його обурюють такі, як Хаматова, які надягають на себе маску добрих людей, використовують фінанси у своїх інтересах і розповідають, як все чудово.

«У мене була злість від безсилля і від того, що ми не змогли переконати західних політиків, що з цією тварюкою, путіним, не можна мати жодної справи. Ми всі ці роки намагалися реально. Тому що, знаючи дуже добре і самого путіна, і російську владу, і як вона діє, якими методами, ми були, напевно, непереконливими і не тієї ваги», - коментує Андрій Сидельніков 24 лютого.

Тому, переконаний політик, перемога України у цій війні має передбачати повне повернення її територій з 1991 року та повне запечатування росії від світу за допомогою санкцій. Окрім цього, додає гість програми, потрібно і із Заходу вичистити всіх посібників путінського режиму.