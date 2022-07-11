Андрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої суті

Андрій Сидельніков розповів, що російські пропагандисти та чиновники не приховують своєї гнилої суті

Російський опозиційний політик Андрій Сидельніков заявив, що росіяни, які тиснуть на курок, є військовими злочинцями, а їхні пропагандисти навіть не приховують своїх намірів.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

Тих росіян, хто натискає курок, політик називає військовими злочинцями. До того ж, зазначає він, Соловйов, Симоньян, Захарова, Лавров – усі вони навіть не намагаються приховувати, що вони негідники. У той же час Андрій Сидельніков наголошує, що найбільше його обурюють такі, як Хаматова, які надягають на себе маску добрих людей, використовують фінанси у своїх інтересах і розповідають, як все чудово.

«У мене була злість від безсилля і від того, що ми не змогли переконати західних політиків, що з цією тварюкою, путіним, не можна мати жодної справи. Ми всі ці роки намагалися реально. Тому що, знаючи дуже добре і самого путіна, і російську владу, і як вона діє, якими методами, ми були, напевно, непереконливими і не тієї ваги», - коментує Андрій Сидельніков 24 лютого.

Тому, переконаний політик, перемога України у цій війні має передбачати повне повернення її територій з 1991 року та повне запечатування росії від світу за допомогою санкцій. Окрім цього, додає гість програми, потрібно і із Заходу вичистити всіх посібників путінського режиму.


Юлия Руденко, politeka.net





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