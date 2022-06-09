"Мы должны быть готовыми защищать себя": Литва отреагировала на угрозы рф

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис резко отреагировал на внесенное в роSSийскую Госдуму предложение отменить признание независимости Литвы.

Об этом сообщает национальный вещатель LRT.

«Только государство, управляемое зверями, могла начать войну, подобную той, которую начала россия в Украине. Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом – быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствами», – сказал Ландсбергис.