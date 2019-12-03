Рада приняла закон о перезапуске ГБР

Труба будет уволен, а следователи Майдана получат место в ГБР без конкурса.

Рада приняла закон о перезапуске ГБР
Фото: РБК

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований.

За него проголосовали 250 депутатов

В случае подписания законопроекта президентом Государственное бюро расследований станет не центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственным правоохранительным органом.

Будет отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей будут прекращены досрочно. В течение пяти дней после вступления закона в силу президентом должен быть назначен новый и.о. директора Бюро.

Нового директора выберут на конкурсе.

Этот законопроект также разрешает перевести прокуроров и следователей Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса. Поправку поддержали 334 народных депутата.

Напомним, что закон о создании Государственного бюро расследований был принят Верховной Радой в ноябре 2015 года.

Директора Романа Трубу назначил президент Петр Порошенко в ноябре 2017 года. Он был выбран конкурсной комиссией, и Порошенко лишь формализовал это решение.

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