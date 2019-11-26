Заместителю мера Славянска объявили подозрение в создании террористической организации

В 2014 он принимал активное участие в организации сепаратистского референдума.

Одному из заместителей мэра Славянска сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации.

В апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты решили провести фейковый референдум и назначили лидера одной из террористических группировок главой исполкома, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Чиновник также способствовал легализации пророSSийских боевиков путем создания так называемой национальной дружины", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации местного издания "6262", речь идет о Викторе Воропаеве. Заместителем мэра он стал в 2016 году, после того, как за его назначение проголосовали депутаты на сессии местного горсовета. Да этого Воропаев занимался вопросами переселенцев и соцзащитой.

Фото: 6262.com.ua/ Виктор Воропаев

Напомним, 28 апреля 2014 года депутаты горсовета приняли решение сохранить за Нелей Штепой пост мэра города. Также они приняли положение о создании в Славянске воинской дружины и поручили избиркомисии напечатать бюллетени на референдум до 6 мая.

В апреле Славянск стал первым городом Украины, захваченным пророSSийскими боевиками. С 2010 по 2014 года мэром города была Штепа, позднее ее сменил так называемый народный мэр. В июле 2014 украинские военный освободили Славянск от террористов.

С ноября 2015 года городским главой является Вадим Лях.