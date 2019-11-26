Сын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме

Состояние его отца оценили как средней тяжести.

Сын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме
Фото: Lb.ua

Старший сын уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы - Тимофей - находится в медикаментозной коме после ДТП, которое произошло 24 ноября. Об этом на брифинге сообщил главный врач медицинского комплекса "Феофания" Игорь Семенив, передают "Українські новини".

"Мы не можем судить о его сознании, потому что мы определенные медикаментозные препараты даем для того, чтобы обезболить, и это нивелирует оценку сознания. Мы в первую очередь должны обезболить и принять меры по недопущению развития осложнений. Это медикаментозная седация, медикаментозная кома, которая необходима в данной ситуации, это как лечебный процесс", - уточнил он.

Медик отметил, что пока рано судить о последствиях травм омбудсмена и его сына, поскольку правильное лечение и реабилитация могут помочь избежать их вовсе. Однако он подчеркнул, что Тимофей получил тяжелую черепно-мозговую травму.

"Мы не можем сейчас судить об отдаленных последствиях таких тяжелых травм. Я имею ввиду по сыну. По Николаю Кулебе – там не выглядит как какая-то патология, которая бы отдаленно имела последствия. По сыну - мы сейчас не можем сказать четко, какие будут отдаленные последствия черепно-мозговой травмы, сейчас мы не можем сказать", - отметил врач. По словам Семенива, процесс реабилитации может занять до 1,5 лет.

Напомним, 24 ноября в 13:30 на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека, среди которых Николай Кулеба и двое сыновей - 19-ти и 10-ти лет. Младшего доставили в “Охматдет”. Старший сын вместе с Кулебой в "Феофании". Водителя микроавтобуса Volkswagen отвезли в Киево-Святошинскую районную больницу в Боярке.

Состояние Николая Кулебы оценили как средней тяжести, сильнее всего пострадал старший ребенок. Травмы второго водителя не несут угрозы его жизни.

На обнародованном после ДТП видео видно, что Кулеба попытался пересечь оживленную трассу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа.

Позднее правоохранители заявили, что именно Николай Кулеба спровоцировал ДТП.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений КоломойскогоЗеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Врачи рассказали о состоянии здоровья детского омбудсмена Кулебы после ДТПВрачи рассказали о состоянии здоровья детского омбудсмена Кулебы после ДТП
Двух последних претендентов на главу Госслужбы этнополитики исключили из конкурсаДвух последних претендентов на главу Госслужбы этнополитики исключили из конкурса
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всёЗеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Полицейского, после конфликта с которым умер винницкий активист, будут судитьПолицейского, после конфликта с которым умер винницкий активист, будут судить
В Днепре пришел в сознание боец ООС, который месяц был в комеВ Днепре пришел в сознание боец ООС, который месяц был в коме
Скалецкая: увольнение Загрийчука может быть не последнимСкалецкая: увольнение Загрийчука может быть не последним
У осужденного в Крыму Дудки ухудшилось здоровье после этапирования из МосквыУ осужденного в Крыму Дудки ухудшилось здоровье после этапирования из Москвы
Замглавы Минздрава Загрийчук уволился после конфликта с командой министерстваЗамглавы Минздрава Загрийчук уволился после конфликта с командой министерства
Труханов решил взять в советники экс-нардепа, которого называли несостоявшимся "комендантом Бессарабии"Труханов решил взять в советники экс-нардепа, которого называли несостоявшимся "комендантом Бессарабии"
Последние новости
Подгружаем последние новости