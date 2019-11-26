НАБУ пришло с обыском к заместителю начальника Киевской таможни

Сам он заявил, что не знает, с чем связано дело.

НАБУ пришло с обыском к заместителю начальника Киевской таможни
Сергей Тупальский
Фото: Facebook Тупальский Сергій

Детективы Национального антикоррупционного бюро 26 ноября пришли с обыском в дом заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского. На своей странице в Facebook он заявил, что не в курсе, с каким делом связаны следственные действия.

"В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока точно не могу сказать, в рамках какого дела. Но уверен, что за короткое время безосновательность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать из СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз", - написал Тупальский.

Как добавили в "Украинской правде" со ссылкой на собственный источник, у замглавы Киевской таможни не только провели обыск, но и задержали его. Сообщается также, что это дело связано с "одним из самых известных контрабандистов Украины", одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который подозревается в даче детективам НАБУ взятки в размере $800 000.

Напомним, в ноябре 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тыс за закрытие дела. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту" предъявлено подозрение. При этом на тот момент генпрокурор Юрий Луценко в Facebook прямо указал имя Альперина.

Вадим Альперин
Фото: Скриншот видео
Вадим Альперин

 

В декабре Альперин вышел под залог в 21 млн гривен. Летом 2018 ГПУ и НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Вадима Альперина в даче взятки сотруднику бюро.

В августе 2019 НАБУ обвинило Юрия Луценко в необоснованной смене подследственности уголовного производства, которое связано с компаниями Альперина.

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