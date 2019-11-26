Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает РоSSию в конфликте с Украиной

После того, как цитату Такера Карлсона распространили в соцсетях, он добавил, что пошутил.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы заявил, что поддерживает РоSSию в конфликте с Украиной. Однако в конце передачи "Вечер Такера Карлсона" он решил добавить, что это было шуткой, пишет Daily Beast.

Изначально темой разговора между ведущим и гостем его программы, бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном, был процесс импичмента президента Дональда Трампа. Карлсон заявил, что поддержка импичмента среди населения резко упала, на что Гудстейн ответил, что около 70% респондентов опроса Washington Post убеждены, что президент США сделал что-то не так в так называемом украинском скандале.

Карлсон решил быстро поменять тему беседы на вероятную причастность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера к правонарушениям в Украине. Затем ведущий продолжил настаивать на том, что Трамп не оказывал давления на украинского президента Владимира Зеленского и не вынуждал его открыть расследование против своих политических конкурентов. При этом он задавался вопросом, "почему это то, о чем мы должны заботиться".

"Потому что люди умирают на передовой", - ответил ему Гудстейн, но был прерван ведущим.

"Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Почему я не могу болеть за РоSSию? Что я и делаю", - заявил ведущий.

Далее он продолжил подшучивать над Гудстейном за то, что тот выразил тревогу относительно РоSSии, и только в самом конце своей передачи, когда его цитаты уже разнесли в соцсетях, заявил, что его слова о РФ и конфликте были шуткой.

"Прежде чем мы уйдем, в начале шоу я отметил, что болею за РоSSию в противостоянии между РФ и Украиной. Конечно, я шучу. Я болею только за Америку - насмехаясь над одержимостью, которую имеют многие левые. Ха!", - подытожил ведущий.

Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9 — nikki mccann ram?rez (@NikkiMcR) November 26, 2019

Напомним, после телефонного разговора между Трампом и Зеленским демократы из Палаты представителей начали процедуру импичмента, узнав, что Трамп мог оказывать давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении Хантера Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.