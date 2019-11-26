Архиепископ Климент попросил Путина не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму

Архиерей ПЦУ передал письмо президенту РоSSии.

Архиепископ Климент попросил Путина не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму
Архиепископ Климент
Фото: ru.krymr.com

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент передал президенту РоSSии Владимиру Путину письмо с просьбой не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я был в администрации президента (РоSSии, – ред.), и у меня была там встреча. Во время встречи я передал письмо. Про это беззаконие, которое происходит по уничтожению украинской православной церкви в Крыму я уведомил президента РоSSии Путина. В письме я описал проблему, которая есть. И просил решить три вопроса. Первый вопрос – это вопрос регистрации, второй – вопрос сохранения храма, и третий вопрос о том, чтобы за нами осталось все то, что было у украинской громады до 2014 года. Я просил, чтобы Путин дал соответствующее поручение Аксенову, и тот принял решение. Вот это три пункта которые были в письме Путину", – сообщил архиепископ.

Также архиепископ Климент рассказал в администрации Путина и о решении роSSийского суда снести храм ПЦУ в Евпатории.

Публичных комментариев администрации президента РоSSии по поводу письма архиепископа Климента нет.

Ранее Православная церковь Украины обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму.

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