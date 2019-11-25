Зеленский подписал закон о возобновлении ответственности за незаконное обогащение

Документ вносит изменения в Уголовный и Гражданский процессуальный кодексы.

Зеленский подписал закон о возобновлении ответственности за незаконное обогащение
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за получение таких активов". Документ был принят Верховной Радой 31 октября.

Таким образом, возобновляется уголовная ответственность за незаконное обогащение и внедряется институт взыскания необоснованных активов чиновников в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Документ дополняет Уголовный кодекс новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно с которой приобретение активов, стоимость которых больше 6500 необлагаемых минимумом доходов граждан (110 500 грн) превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет", - уточнили в ОПУ.

Также документ вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно с которыми дела о признании активов необоснованными и их взыскание в доход государства будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.



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