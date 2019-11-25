Зеленский заявил об исключении из "Слуги народа" третьего нардепа

Он сказал, что в партию "набрали людей из народа".

Зеленский заявил об исключении из "Слуги народа" третьего нардепа
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Из "Слуги народа" исключили третьего народного депутата. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеоролике, обнародованном 25 ноября на официальном YouTube-канале президента.

"Третьего депутата - по количеству, я имею в виду - исключили из партии "Слуга народа", и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение. Набрали людей из народа, обычных людей, и всегда говорили, что если будем находить что-то криминальное, какие-то новости будут про договорняки или уголовные дела - будем исключать", - заявил президент.

Первыми двумя исключенными парламентариями стали Анна Скороход и Антон Поляков.

Зеленский не назвал имени третьего исключенного нардепа, однако ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что после появления в СМИ информации о судимости Романа Иванисова за групповое изнасилование, произошедшее в 1995 году, тот должен выйти из фракции. Вернуться в нее, по словам Арахамии, парламентарий сможет, если докажет отсутствие этой судимости.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование женщины.

Позднее факт преступления подтвердила сама жертва изнасилования. По ее словам, кроме Иванисова, в этом принимали участие еще три человека, среди которых - сын бывшего мэра Бердянска.



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