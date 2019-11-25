Хомчак: открытая военная агрессия со стороны РоSSии - не среди первых угроз

"Наше общество хватается за худший вариант и начинает думать, что все - завтра начнется".

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак считает, что широкомасштабная военная агрессия со стороны РоSSии не является первоочередной угрозой.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что РоSSия может осуществить широкую агрессию, и начинает думать, что все - завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны РоSSии - не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее удаленных", - сказал начальник Генштаба.

Он добавил, что "восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния".

Напомним, что предыдущий начальник Генерального штаба Виктор Муженко весной 2019 года говорил, что РоSSия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения. По его оценкам, роSSийская армия тогда была на 70% готова к началу активных боевых действий против Украины.