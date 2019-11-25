Адвокат опровергла объявление Вовка в международный розыск

Одинец опубликовала ссылку на сайт Интерпола, где среди разыскиваемых не значится ни один человек с фамилией Вовк.

Информация о том, что экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск, не соответствует действительности. Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Сегодня издание "Украинские новости" со ссылкой на неназванный "источник в правоохранительных органах" сообщил в виде свершившегося факта, что Интерпол объявил моего подзащитного Д.Вовка в международный розыск. Хочу сообщить, что на данный момент эта информация не соответствует действительности", - написала она.

Одинец опубликовала ссылку на сайт Интерпола, где среди разыскиваемых не значится ни один человек с фамилией Вовк.

"Первое, и ключевое - официальный сайт Интерпола до сих пор убежден, что ни одного человека с фамилией "Вовк" из Украины в розыске нет. Второе, неназванный "источник в правоохранительных органах" - это чрезвычайно надежный и верифицированный источник информации (на самом деле, нет!). Хочу подчеркнуть, что разглашение тайны следствия - это преступление", - заявила она.

При этом Одинец подчеркнула, что сторона следствия получила решение суда об избрании меры пресечения Вовку только в четверг вечером - 21.11.2019 г.

"Физически невозможно за это время решение перевести на один из официальных языков Интерпола, передать его в украинское бюро, а оттуда соответственно в центральный офис Интерпола", - убеждена она.

По ее мнению, мы становимся свидетелями очередного случая давления стороны следствия в медиа-плоскости.