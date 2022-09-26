Справу Вовка продовжують затягувати: ВАКС відвів одну з суддів

Замінять суддю Тетяну Гавриленко

Справу Вовка продовжують затягувати: ВАКС відвів одну з суддів
Справа Вовка знову затягується
© Юлія Вебер/«Бабель»

Колегія Вищого антикорупційного суду прийняла рішення задовільнити скаргу захисту Павла Вовка, який проходить по справі відомій як «плівки ОАСК», та відвести одну з суддів – Тетяну Гавриленко.

«Заяву захисника Заруцького О.В. в частині відводу судді Гавриленко Т.Г. задовільнити. Справу передати управлінню документообігу та організаційного забезпечення Вищого антикорупційного суду для заміни відведеної судді із складу суду», - йдеться у рішенні ВАКС, яке є у розпорядження ZN.UA.

На ділі це означає чергове затягування резонансної справи.

Голова Окружного адмінсуду столиці Павло Вовк проходить по справі за фактами змови на захоплення державної влади, перешкоджанні роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб.

Разом з Вовком по справі проходять ще 8 осіб, серед них його заступники, судді ОАСК, Голова Державної судової адміністрації України та інші.


Артем Руденко, ZN.ua





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